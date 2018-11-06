Коровий навоз поставил под угрозу авиасообщение в Эстонии

Издание напоминает, что о неспособности хозяев шотландских коров уследить за ними и о том, что животные в поисках корма выбираются на летное поле островного аэродрома, писали уже и прежде, однако теперь проблема приобрела новый поворот.

В обращении к волостному старейшине СиймуАви и директору предприятия Kuressaare lennujaam Мати Тангу собственник фирмы Avio OÜ, обслуживающей аэродром на Рухну, Юло Мелль подчеркнул, что в последние дни к уже имеющимся проблемам добавился новый риск — коровы оставляют на летном поле навоз. По словам Мелля, на первый взгляд кажущаяся комической ситуация может привести к очень неприятным последствиям.

В теплое время года навоз на летной полосе может негативно сказаться на сцеплении шасси самолета с грунтом, налипать на крылья и фюзеляж, попадать в тормозную систему и амортизаторы. В холодное время года остатки навоза могут оказаться опасными для стоек шасси и для пропеллеров летных аппаратов. Налипший навоз с трудом удаляется с корпуса летательного аппарата.

Пока не было ни одного случая столкновения самолета с животными на полосе, но были ситуации, когда приходилось откладывать вылет, поскольку по летному полю бродили коровы.

«Нет ни малейшей гарантии, что во время взлета или посадки какое-нибудь из животных не выбежит на полосу и тогда столкновение самолета с ним может привести к несчастью», - предупредил Мелль.