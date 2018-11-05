Мытищинские бобры могут остаться без укрытия и еды

По словам мытищинцев, «голодные и обездоленные бобры» ходят по ночам вдоль берега и «режут» новые деревья, высаженные во время благоустройства реки.

Местные жители опасаются, что животные на зимний период могут остаться без укрытия и питания. В ходе расчистки территории были уничтожены «хатки», в которых бобры обитали. Кроме того, были убраны корневища водных растений, которыми животные питались.

Отмечается, что в министерстве экологии и природопользования Подмосковья ситуацию пока не прокомментировали.