Застенчивая Шейла ждет своего человека
5 ноября 2018, 17:18
Застенчивая собака, метис эстонской гончей, прибилась к кохтла-ярвескому приюту Grey Dogs в конце октября. Она появилась на улице, никто ее не искал.
Работники приюта забрали ласковую девочку, которой около трех лет от роду, и назвали ее Шейлой. Шейла немного крупнее средней собаки, она любит всех людей вокруг, ладит с собаками. Отношение к кошкам пока проверить не удалось.
Шейла умная и красивая собака, которая, безусловно, станет преданным другом и компаньоном тому, что возьмет ее в свой дом.
Если вы хотите взять Шейлу в свою семью или узнать о ней больше, свяжитесь с приютом по телефонам: 5281544 или 5023741 (на русском языке), 58018486 (на эстонском языке) или по электронной почте: greydogs2000@mail.ru.