Застенчивая Шейла ждет своего человека

Работники приюта забрали ласковую девочку, которой около трех лет от роду, и назвали ее Шейлой. Шейла немного крупнее средней собаки, она любит всех людей вокруг, ладит с собаками. Отношение к кошкам пока проверить не удалось.

Шейла умная и красивая собака, которая, безусловно, станет преданным другом и компаньоном тому, что возьмет ее в свой дом.