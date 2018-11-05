Удивительное открытие орнитолога: в Эстонии обнаружен новый вид птицы
5 ноября 2018, 15:00
На прошлых выходных на Сааремаа заметили египетскую цаплю (Bubulcus ibis), которая раньше никогда не появлялась в Эстонии, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Novaator.
Цаплю сфотографировал 4 ноября неподалеку от поселка Салме орнитолог-любитель Марко Пуровеси. В настоящее время находка ожидает официального подтверждения идентификации вида от комиссии при Эстонском орнитологическом обществе. Если идентификация подтвердится, то египетская цапля станет 389-м видом птицы в Эстонии.
Научный сотрудник Института экологии и геономии Тартуского университета Марко Мяги пояснил, что мыс Сырве на Сааремаа находится на пути миграции птиц и там можно заметить много редких видов.