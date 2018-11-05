Зоозащитники собирают пожертвования на покупку фургонов для спасения животных

Loomapäästegrupp MTÜ запускает кампанию, которая продлится до конца текущего года. Целью акции является сбор пожертвований для покупки фургонов, подходящих для перевозки животных, передает BNS.
На сегодняшний день волонтеры организации перевозят попавших в неприятности и больных животных на обычных легковых автомобилях, что является опасным как в отношении безопасности движения, так и для здоровья животных.
Благодаря помощи добрых людей зоозащитники надеются приобрести в общей сложности пять оборудованных для транспортировки собак фургонов, которые ранее принадлежали Спасательному департаменту и полиции.
«Эстонское государство было отличным хозяином и крайне педантично заботилось о машинах. К счастью и пробег фургонов, выпущенных в 2012 году, небольшой»,- отметил основатель и лидер Loomapäästegrupp MTÜ Хейки Валнер и добавил, что Info-Auto AS проведёт «Форд транзитам» основательную проверку, в ходе которой будут устранены все недостатки.
«Благодарю сотрудников Info-Auto за терпение и понимающее отношение, так как процесс покупки сильно выбился из запланированного графика. Также я очень благодарен за предоставленные скидки, которые в принципе и сделали возможными мечты об этой технике и её покупку», - сказал Валнер.
Использование машин, не приспособленных для перевозки животных, опасно и неудобно по нескольким причинам:
1. Лесные и травмированные животные, в том числе птицы, находясь в салоне могут из-за боли и стресса напасть на водителя и тем самым стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
2. После животных, страдающих инфекционными заболеваниями, невозможно достаточно эффективно продезинфицировать детали салона, изготовленные преимущественно из мягких материалов, и в связи с этим, машины могут быть потенциально заразны для других животных.
3. Кровь, гной, моча и прочие выделения впитываются в мягкие материалы, и запах, стоящий в машинах, делает поездки крайне неприятными, несмотря на регулярные химические чистки салонов.
По словам руководителя волонтеров уезда Харьюмаа Карин Пылдоя, в первую очередь водителей будут искать среди волонтеров организации: « «Наши люди умеют обращаться с травмированными животными и не причинят им дополнительных повреждений в большой „ спасательной суете“. Они также могут лучше защитить себя при нападении животных, чем обычные люди».
«В случае успеха проекта, первые спасательные фургоны начнут курсировать по Харьюмаа, Таллинну и Тарту по той простой причине, что именно в этих областях с животными чаще происходят несчастные случаи. Также для фургонов и водителей найдётся работа в Таллинне и Тарту, что существенно повысит нашу способность реагировать, ведь как минимум с десяти утра до восьми вечера машины будут находиться в движении, - пояснила главный координатор волонтеров Loomapäästegrupp MTÜ Катрин Лехтвеер. - В сотрудничестве с клиниками, фургоны спасения животных будут предоставлять населению транспортные услуги по перевозке питомцев, так как большинство водителей такси по понятным причинам не желают видеть зверей у себя в машинах».
Приоритетом номер один для Loomapäästegrupp MTÜ было и будет реагирование на вызовы, связанные с нуждающимися в экстренной помощи животными, которое, как и прежде останется добровольной и неоплачиваемой деятельностью. Организация компенсирует водителю только затраты на топливо.
«Сегодня в Эстонии отсутствуют политические желания и возможности для результативной защиты и спасения животных, и Спасательный департамент просто увозит травмированных животных-птиц умирать подальше от человеческих глаз. Есть надежда, что подобное гражданское начинание сможет изменить эту жестокую практику,- сказал Валнер. - Даже наша пословица говорит: если видишь, что нужна помощь, то приди и помоги, и именно это мы пытаемся сделать при поддержке добрых людей, вместо того, чтобы преследовать государственных чиновников, не способных к эмпатии и заботящихся только о своих домашних животных».
Loomapäästegrupp MTÜ
Р/С: EE437700771003183318
Пояснение: Loomapäästekaubikute ostuks.