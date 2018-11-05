Зоозащитники собирают пожертвования на покупку фургонов для спасения животных

На сегодняшний день волонтеры организации перевозят попавших в неприятности и больных животных на обычных легковых автомобилях, что является опасным как в отношении безопасности движения, так и для здоровья животных.

Благодаря помощи добрых людей зоозащитники надеются приобрести в общей сложности пять оборудованных для транспортировки собак фургонов, которые ранее принадлежали Спасательному департаменту и полиции.

«Эстонское государство было отличным хозяином и крайне педантично заботилось о машинах. К счастью и пробег фургонов, выпущенных в 2012 году, небольшой»,- отметил основатель и лидер Loomapäästegrupp MTÜ Хейки Валнер и добавил, что Info-Auto AS проведёт «Форд транзитам» основательную проверку, в ходе которой будут устранены все недостатки.

«Благодарю сотрудников Info-Auto за терпение и понимающее отношение, так как процесс покупки сильно выбился из запланированного графика. Также я очень благодарен за предоставленные скидки, которые в принципе и сделали возможными мечты об этой технике и её покупку», - сказал Валнер.

Использование машин, не приспособленных для перевозки животных, опасно и неудобно по нескольким причинам:

1. Лесные и травмированные животные, в том числе птицы, находясь в салоне могут из-за боли и стресса напасть на водителя и тем самым стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

2. После животных, страдающих инфекционными заболеваниями, невозможно достаточно эффективно продезинфицировать детали салона, изготовленные преимущественно из мягких материалов, и в связи с этим, машины могут быть потенциально заразны для других животных.

3. Кровь, гной, моча и прочие выделения впитываются в мягкие материалы, и запах, стоящий в машинах, делает поездки крайне неприятными, несмотря на регулярные химические чистки салонов.

По словам руководителя волонтеров уезда Харьюмаа Карин Пылдоя, в первую очередь водителей будут искать среди волонтеров организации: « «Наши люди умеют обращаться с травмированными животными и не причинят им дополнительных повреждений в большой „ спасательной суете“. Они также могут лучше защитить себя при нападении животных, чем обычные люди».

«В случае успеха проекта, первые спасательные фургоны начнут курсировать по Харьюмаа, Таллинну и Тарту по той простой причине, что именно в этих областях с животными чаще происходят несчастные случаи. Также для фургонов и водителей найдётся работа в Таллинне и Тарту, что существенно повысит нашу способность реагировать, ведь как минимум с десяти утра до восьми вечера машины будут находиться в движении, - пояснила главный координатор волонтеров Loomapäästegrupp MTÜ Катрин Лехтвеер. - В сотрудничестве с клиниками, фургоны спасения животных будут предоставлять населению транспортные услуги по перевозке питомцев, так как большинство водителей такси по понятным причинам не желают видеть зверей у себя в машинах».

Приоритетом номер один для Loomapäästegrupp MTÜ было и будет реагирование на вызовы, связанные с нуждающимися в экстренной помощи животными, которое, как и прежде останется добровольной и неоплачиваемой деятельностью. Организация компенсирует водителю только затраты на топливо.

«Сегодня в Эстонии отсутствуют политические желания и возможности для результативной защиты и спасения животных, и Спасательный департамент просто увозит травмированных животных-птиц умирать подальше от человеческих глаз. Есть надежда, что подобное гражданское начинание сможет изменить эту жестокую практику,- сказал Валнер. - Даже наша пословица говорит: если видишь, что нужна помощь, то приди и помоги, и именно это мы пытаемся сделать при поддержке добрых людей, вместо того, чтобы преследовать государственных чиновников, не способных к эмпатии и заботящихся только о своих домашних животных».

Loomapäästegrupp MTÜ

Р/С: EE437700771003183318