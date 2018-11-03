В Индии застрелили тигрицу, убившую 14 человек

Отмечается, что в её поисках были задействованы охотники на слонах и с собаками, беспилотники и парапланы. Для ночных поисков применялись инфракрасные камеры.

В полиции сообщили, что недалеко от города Пандхаркавада тигрицу удалось выманить к людям с помощью запаха мочи другой самки.

Согласно постановлению верховного суда Индии животное должно было быть усыплено. Однако, по словам охотников, тигрица была застрелена, потому что попыталась их атаковать даже после того, как в неё выстрелили дротиком с транквилизатором. Уточняется, что её застрелил Ашгар Али Хан, сын самого известного охотника Индии Наваба Шафата Али Хана.

При этом сомнения в убийстве в целях самообороны высказали ряд ветеринаров и зоозащитников, которые заявили, что охотники с самого начала не собирались оставлять её в живых.