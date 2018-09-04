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Видео: ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых

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Кобра. Иллюстративное фото.

ФОТО: /Caters News Agency

В сети приобрело популярность видео, на котором маленький мальчик играет с ядовитой змеей. Судя по смеху на заднем плане, происходящее засняли взрослые, передает Lenta.ru со ссылкой на информационный портал Coconuts.

Видео появилось в Instagram-аккаунте @dagelan. Оно набрало больше миллиона просмотров и разошлось по социальным сетям.

На кадрах ребенок, которому на вид не больше года, радостно играет с королевской коброй. Он бьет ее и хватает за капюшон, а рептилия отклоняется назад. За кадром взрослые смеются и провоцируют мальчика поцеловать змею. Неизвестно, где именно снято видео, но на заднем плане стоит мотоцикл с индонезийскими номерами, на этом же языке разговаривают люди за кадром.

Комментаторы раскритиковали попустительское отношение родителей к происходящему. «Если ребенка укусят, они пожалеют. Надо включать голову», — написал один из них. Другой предположил, что родителями ребенка могут быть заклинатели змей, и они вырвали ядовитые зубы у кобры.

Anak siapa ini greget bener? Video via: @siyap.id

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