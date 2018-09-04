Видео: ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых

На кадрах ребенок, которому на вид не больше года, радостно играет с королевской коброй. Он бьет ее и хватает за капюшон, а рептилия отклоняется назад. За кадром взрослые смеются и провоцируют мальчика поцеловать змею. Неизвестно, где именно снято видео, но на заднем плане стоит мотоцикл с индонезийскими номерами, на этом же языке разговаривают люди за кадром.