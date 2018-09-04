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Потерявшийся попугай ждет своего хозяина

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Попугай ждет хозяина.

ФОТО: facebook.com

В деревне Аликку в Харьюмаа в начале августа появится синий попугай. Неизвестно, откуда птица прилетела, ее хозяина до сих пор не нашли, пишет Lemmik.

Умная птица стала просить еду у одной семьи в Аллику, и чтобы попугай не попал в лапы котов, ему сделали временную клетку. Хозяина попугая искали через соцсети, но это не принесло результата.

Если вы узнали птицу на фотографии и имеете сведения о ее владельце, позвоните по телефону: 5224560.

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