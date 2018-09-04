Потерявшийся попугай ждет своего хозяина
4 сентября 2018, 16:42
В деревне Аликку в Харьюмаа в начале августа появится синий попугай. Неизвестно, откуда птица прилетела, ее хозяина до сих пор не нашли, пишет Lemmik.
Умная птица стала просить еду у одной семьи в Аллику, и чтобы попугай не попал в лапы котов, ему сделали временную клетку. Хозяина попугая искали через соцсети, но это не принесло результата.
Если вы узнали птицу на фотографии и имеете сведения о ее владельце, позвоните по телефону: 5224560.