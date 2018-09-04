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Видео: в Крыму лев залез в машину к туристам и стал к ним ластиться

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Этот лев не имеет к происшествию никакого отношения.

ФОТО: SCANPIX

В парке "Тайган" в Крыму двухлетний лев Филя, увидев владельца парка, который управлял экскурсионной машиной, направился к нему и забрался в кабину, пишет 24TV.

Видео опубликовали на Youtube канале парка. На нем видно, как лев решил залезть в кабину к водителю. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее.

«Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны. Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить»,– подписала видео руководитель пресс-службы парка  Татьяна Олексагина.

Забравшись в электромобиль, лев начал облизывать туристов и тереться о них как кошка.

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