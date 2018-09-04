Видео: в Крыму лев залез в машину к туристам и стал к ним ластиться
4 сентября 2018, 16:05
В парке "Тайган" в Крыму двухлетний лев Филя, увидев владельца парка, который управлял экскурсионной машиной, направился к нему и забрался в кабину, пишет 24TV.
Видео опубликовали на Youtube канале парка. На нем видно, как лев решил залезть в кабину к водителю. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее.
«Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны. Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить»,– подписала видео руководитель пресс-службы парка Татьяна Олексагина.
Забравшись в электромобиль, лев начал облизывать туристов и тереться о них как кошка.