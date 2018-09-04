Видео: в Крыму лев залез в машину к туристам и стал к ним ластиться

Видео опубликовали на Youtube канале парка. На нем видно, как лев решил залезть в кабину к водителю. Туристы не разбегались и продолжали снимать происходящее.

«Льву Филе общения всегда мало, ему мало уже просто заходить и общаться с гостями саванны. Ему уже обязательно нужно зайти в кабину и сесть за руль, хотя и этого уже мало. Ему нужно порулить»,– подписала видео руководитель пресс-службы парка Татьяна Олексагина.