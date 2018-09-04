Видео: собаки из приютов приносят спортсменам мячи на теннисном турнире
4 сентября 2018, 15:50
Ежегодно в бразильском городе Сан-Паулу проходит профессиональный теннисный турнир Brasil Open среди мужчин, который проводится на грунтовых кортах местного спортивного комплекса, пишет 24TV.
С 2016-го года организаторы турнира решили сделать его особенным, взяв помощниками собак из местных приютов.
Животные "подрабатывают" своеобразными болбоями. Во время разминок они подбирают мячи, которые вышли из игры и приносят их обратно теннисистам. Правда, иногда спортсменам приходится немного побороться за мяч – собаки думают, что те с ними таким образом играют.