Видео: собаки из приютов приносят спортсменам мячи на теннисном турнире

Животные "подрабатывают" своеобразными болбоями. Во время разминок они подбирают мячи, которые вышли из игры и приносят их обратно теннисистам. Правда, иногда спортсменам приходится немного побороться за мяч – собаки думают, что те с ними таким образом играют.