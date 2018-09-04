Лось утонул в реке из-за фотографировавших его людей
4 сентября 2018, 13:41
В США лось, переплывавший реку, утонул, поскольку не смог выбраться из воды – мешали зеваки, которые фотографировали животное, пишет Lemmik.
Туристы заметили лося в реке Чамплайн между штатами Нью-Йорк и Вермонт, и стали его фотографировать. По словам лесников из Вермонта, животное достигло берега, но, испугавшись людей, вернулось в воду и утонуло.
Инспектор окружающей среды Роберт Кёрье отметил, что от диких животных нужно держаться подальше: «Если лось почует опасность, он может без колебаний напасть на человека».