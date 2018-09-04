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Ласковая красавица Берта ждет любящую семью

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Берта

ФОТО: Grey Dogs

В конце августа в приют Grey Dogs поступила крупная собака с добрым характером. Годовалая Берта – активная и ласковая, с ней нужно долго гулять, так что она идеально подойдет для жизни в частном доме или в квартире с активными хозяевами.

Берта

ФОТО: Grey Dogs

Берта.

ФОТО: Grey Dogs

Сейчас Берта находится в приюте в Кохтла-Ярве, она вакцинирована и готова отправиться в новый дом к любящим хозяевами.

Если вы хотите взять Берту в свою семью или узнать о ней больше, свяжитесь с приютом по телефонам: 5281544 или 5023741 (на русском языке), 58018486 (на эстонском языке) или по электронной почте: greydogs2000@mail.ru

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