Ласковая красавица Берта ждет любящую семью
4 сентября 2018, 12:42
В конце августа в приют Grey Dogs поступила крупная собака с добрым характером. Годовалая Берта – активная и ласковая, с ней нужно долго гулять, так что она идеально подойдет для жизни в частном доме или в квартире с активными хозяевами.
Сейчас Берта находится в приюте в Кохтла-Ярве, она вакцинирована и готова отправиться в новый дом к любящим хозяевами.
Если вы хотите взять Берту в свою семью или узнать о ней больше, свяжитесь с приютом по телефонам: 5281544 или 5023741 (на русском языке), 58018486 (на эстонском языке) или по электронной почте: greydogs2000@mail.ru