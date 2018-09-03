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На фестивале в Германии людей атаковали шершни

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Шершень.

ФОТО: Peeter Ernits

В Вайнгартене неподалеку Карлсруэ рой шершней напал на посетителей фестиваля виноделия Wein-Wander-Tags, в результате пострадали 18 человек, пишет 24TV со ссылкой на RDL.

Издание сообщает, что насекомые атаковали посетителей без каких-либо очевидных причин. В больницу с укусами попали 13 человек. Угрозы жизни пострадавших нет, отметили правоохранители. На место происшествия сразу прибыли представители местной полиции, служба скорой медицинской помощи и специалист по насекомым. Сообщается, что среди пострадавших нет детей.

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