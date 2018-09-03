Видео: в Лайтсе обнаружили неудержимо растущую колонию кошек

Неподалеку в лесу нашли котенка со сломанной гортанью. По словам спасателей, его желание жить было невероятным - во временном доме он начал с аппетитом есть, несмотря на то, что часто давился, а его нос был заложен. У котенка возникла опасность задохнуться, он неправильно дышал, и это способствовало возникновению лишних газов в животе.

Его нельзя было сразу оперировать, ветеринар решил дать ему сначала поправиться. Благодаря лечению котенок восстановился, дышит с легким сопением и временами сглатывает. В сухую погоду его нос чистый, и животное дышит свободно, но когда влажность воздуха увеличивается, дышать снова становится трудно. Травму котенок получил, очевидно, когда его пытались поймать, а он вырывался.

Организация Kassisõprade Kogukond спасла пятерых котят. Во дворе одиноко живущего мужчины бесконтрольно плодятся коты, некоторые из них с рождения слепы наполовину или полностью. Самый слабый из котят, абсолютно слепой, умер в ветклинике. Остальные борются за свои жизни и ждут лечения. Самым первым на операцию пойдет котенок со сломанной гортанью. Если все пройдет успешно, животное сможет жить полноценной жизнью.

Если вы хотите помочь зоозащитникам вылечить котят, можете сделать пожертвование на имя Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ:

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