Видео: в Таллиннском зоопарке идет на поправку осиротевший детеныш выдры

Это не первый подобный зверек в зоопарке – месяц назад в Таллинн прибыли его сородичи из Рапламаа. Малыш, конечно, крошечный, но он полон желания жить и с аппетитом ест предложенные ему кусочки плотвы. Детенышей выдр не будут показывать посетителям зоопарка, поскольку после того, как станут взрослыми, они будут выпущены в дикую природу.