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  • Видео: в Таллиннском зоопарке идет на поправку осиротевший детеныш выдры

Видео: в Таллиннском зоопарке идет на поправку осиротевший детеныш выдры

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Выдра.

ФОТО: SCANPIX

В минувшую пятницу работники Таллиннского зоопарка получили еще одного подопечного – детеныша выдры из Хяэдемеэсте, мать которого погибла под колесами автомобиля, пишет Lemmik.

Это не первый подобный зверек в зоопарке – месяц назад в Таллинн прибыли его сородичи из Рапламаа. Малыш, конечно, крошечный, но он полон желания жить и с аппетитом ест предложенные ему кусочки плотвы. Детенышей выдр не будут показывать посетителям зоопарка, поскольку после того, как станут взрослыми, они будут выпущены в дикую природу.

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