Животноводство по-эстонски: владелец распорядился убить лошадь, на которую нашелся покупатель

«В Ляэнемаа, в волости Нигула, в деревне Мяннику на хуторе Вяэди женщина по имени Анита убила одну из своих лошадей. Куда нужно обратиться, чтобы спасти из ее рук три оставшиеся лошади?», - так начинался пост в социальной сети Facebook. На него отреагировала активистка MTÜ Loomapäästegrupp Энели Кристенбрун. «6 августа Раю (имя жеребца – ред.) был еще жив. Ее хозяйка утверждала, что нашла животному прекрасных новых хозяев, а человек, который разместил объявление в Kuldne Börs, в течение нескольких лет ее терроризирует и желает ей зла», - сказала Кристенбрун.

С Анитой проблемы были и раньше: в 2014 году ее обвиняли в плохом обращении с лошадьми, из-за чего одно животное умерло от голода. Поскольку общественный интерес в деле отсутствовал, то женщина отделалась 60 часами общественно-полезных работ. В этот раз Анита убедила зоозащитницу, что искренне любит своих животных, а проблемой для нее являются люди, которых она не жалует. Кристенбрун надеялась, что Раю найдет новых хозяев, и история закончится бескровно.

Угрозы в адрес зоозащитников

Когда Кристенбрун узнала, что Раю все-таки убили, она связалась с Анитой и услышала, что животное якобы было диким и невоспитанным, ломало ограждение и представляло потенциальную опасность для других лошадей и всадников. Тон Аниты на этот раз сменился с медового на агрессивный, она кричала, что никто не может ей указывать, что она должна делать, а убийство животного проводилось под надзором ветеринара. Свою тираду Анита закончила обещанием найти юриста и подать в суд на зоозащитников.

Ветеринара, убившего Раю, нашли быстро, им оказался Яан Эско. Когда врача спросили, куда делся труп коня, он ответил, что отныне будет говорить только с полицией, и бросил трубку. В лес, в том числе в места кормления животных, трупы выбрасывать можно только с разрешения Ветеринарно-пищевого департамента. На завод по переработке останков животных в Вяйке-Маарья труп Раю тоже не привозили.

Надежда на чудо

«На самом деле история, уже начиная с объявления в Kuldne Börs, выглядит криминальной – шестилетний конь не обучен и при этом оставлен жеребцом (не кастрирован – ред.). Это показатель того, что человек вообще не думает, и такой дурости в Эстонии больше, чем можно представить. Помочь может только вынос ситуации на обозрение общественности», - сказано в письме одного известного ветеринара зоозащитнице.