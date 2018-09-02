Зоозащитники спасли медведей, из которых качали желчь

Пять гималайских медведей провели на ферме более 20 лет, сидя в тесных ржавых клетках. В их желчные пузыри были вставлены катетеры и дважды в день из них выкачивали желчь. При этом нередко не используются никакие транквилизаторы, и медведи живут в постоянных мучениях.

К счастью, этим пятерым медведям повезло, так как про них узнали и сумели вызволить сотрудники некоммерческой зоозащитной организации "Animals Asia".

Животных вывезли с фермы в прошедший понедельник, а в настоящее время все пять медведей, которым дали имена Лебон, Ким, Маи, Стар и Меконг, перевезены для реабилитации в национальный парк Tam Dao National Park.

Когда медведей вытащили из клеток, их осмотрели ветеринары и нашли у всех пятерых проблемы с зубами (кариес) и артралгию (частые боли в суставах).

"Они никогда больше не будут страдать за решеткой", - рассказывает Джилл Робинсон, основатель "Animals Asia", - "Это очень важный шаг в нашей большой работе по спасению всех медведей, до сих пор находящихся на желчных фермах. Мы спасаем этих замученных зверей и перевозим в убежище, где они наконец могут получить то, чего были лишены длительное время".

Гималайские медведи являются исчезающим видом, а использование этой варварской практики для получения желчи было официально запрещено во Вьетнаме еще в 1992 году. Но в стране все еще много подобных ферм, которые поставляют медвежью желчь в Китай. Все дело в лазейке в законе, согласно которой, можно держать медведей в частных домах как домашнее животное, чем "фермеры" и пользуются.

Медвежья желчь содержит кислоту Urso Deoxycholicacid, которая стоит больших денег и часто используется в традиционной китайской медицине. Там из нее делают всевозможные мази и порошки, которые якобы чудесным образом помогают при болезней печени. Также известно, что этот компонент добавляют в китайские косметические средства и даже в энергетические напитки.

Китайские желчные медвежьи фермы самые жестокие. На медведя надевают железный пояс, который фиксирует вставленный в желчный пузырь катетер, и держат в такой узкой клетке, где он едва может пошевелиться. Несчастные медведи часто проводят в таком состоянии всю жизнь, при этом китайские фермы считаются вполне законными и их ничто не ограничивает.

Зоозащитные организации уже много лет пытаются повлиять на китайские, вьетнамские и южнокорейские власти, чтобы те запретили подобные зверства, и им уже многое удалось сделать.

В прошлом году было подписано соглашение между организацией "Animals Asia" и администрацией вьетнамского сельского хозяйства о совместной борьбе против желчных ферм. Предполагается за пять лет найти и освободить из частных хозяйств всех вьетнамских медведей.