Маленький пес в шторм упал за борт и сумел добраться до берега

Шейн Хейл был опустошен и горевал из-за утраты Харли. Он проклинал себя за то, что взял собаку в плавание на яхте у берегов штата Флорида, пишет GoodNewsAnimal.

Мужчина давно мечтал о морской поездке с питомцем по Карибскому бассейну. Плавание началось нормально, но однажды посредине ночи погода испортилась и начался шторм. В это время яхта находилась на расстоянии трех миль от прибрежного городка Энглвуд (округ Сарасота). Когда Шейн начал возиться с управлением, пес Харли крутился рядом с ним и вдруг внезапно он оказался на бортом. Шейн ничем не мог ему помочь.

Харли прожил с Шейном более 5 лет и для мужчины было мучительно видеть как голова его любимого пса мелькает в волнах, а потом пропадает насовсем. На Харли был надет спасательный жилет и тот был прикреплен длинной веревкой к борту яхты. Но каким-то образом Харли выскользнул из жилета.

Шторм был таким сильным, что яхта Шейна оказалась повреждена. Он был вынужден прекратить путешествие и причалить к берегу. Также он был сильно подавлен утратой и просто уже не мог никуда плыть без Харли. В тот же день он, все еще надеясь на чудо, написал в фейсбук о происшествии с Харли и спросил не видел ли кто его собаку на берегу. И уже на следующий день ему ответили, что Харли нашелся. Он действительно добрался до берега, несмотря на ветер и волны и проплыл три мили!