Галерея: звездные собаки участвовали в благотворительной акции
1 сентября 2018, 14:57
В Каламая в центре Dokfoto при сотрудничестве Purina и Varjupaikade MTÜ прошла встреча собак-звезд Instagram, пишет Lemmik.
В мероприятии приняли участие девять самых популярных в соцсети собак, чьи фотографии в рамках благотворительной кампании продали на общую сумму 790 евро.
Самый большой вклад внесла мама певицы и видео-блогера Лийны Ариадне - Ита-Рийна Педаник, которая заплатила за купленные фотографии 290 евро. Самая дорогая фотография на аукционе стоила 150 евро, на ней запечатлен стаффордширский бультерьер Элли.