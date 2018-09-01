Сб, 1.09.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Барбос
  • Галерея: звездные собаки участвовали в благотворительной акции

Галерея: звездные собаки участвовали в благотворительной акции

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В Каламая в центре Dokfoto при сотрудничестве Purina и Varjupaikade MTÜ прошла встреча собак-звезд Instagram, пишет Lemmik.

В мероприятии приняли участие девять самых популярных в соцсети собак, чьи фотографии в рамках благотворительной кампании продали на общую сумму 790 евро.

Самый большой вклад внесла мама певицы и видео-блогера Лийны Ариадне - Ита-Рийна Педаник, которая заплатила за купленные фотографии 290 евро. Самая дорогая фотография на аукционе стоила 150 евро, на ней запечатлен стаффордширский бультерьер Элли.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ