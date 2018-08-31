Жительница Эстонии гуляла с сыном в лесу и сделала чудовищную находку

Банку, в которой находилось три-четыре котенка, нашла женщина, отправившаяся с сыном по грибы. Крышка банки была крепко закрыта и животные задохнулись.

"Это крайне жестокий и отвратительный поступок. По словам нашедших, было очевидно, что в банку засунули живых котят, поскольку на стекле были видны царапины, оставленные крохотными лапками", - прокомментировало Эстонское общество защиты животных на своей странице в соцсети.

Банка с котятами была найдена в Хяэдемеэсте около здания Теэмейстри на лесной дороге. ФОТО: Erakogu

К сожалению, в деревне до сих существует обычай жестоко уничтожать потомство нестерилизованных кошек. "Не секрет, что котят топят сразу после рождения. Это жестоко и ужасно, однако закрывать в банке живых животных и убивать их мучительным образом - неприемлемо", - сообщило общество защиты животных.

Общество защиты животных обращается в полицию в связи с данным случаем и просит найти виновных.