Советы специалиста: что делать, если вы стали жертвой нападения собаки

Ответственность за проступок

Прежде всего хозяин животного должен быть в курсе предписаниями содержания котов и собак в своем городе или волости. Чаще всего предписания требуют от владельцев животных обеспечивать надзор за ними, чтобы они не сбежали и не могли напасть на людей или других животных. Если нарушение предписания стало причиной нанесения ущерба имуществу или здоровью, хозяина животного накажут. Штраф может достигать 800 евро.

Так что, если на вас напала собака, вы должны сразу связаться с полицией или местным самоуправлением и написать заявление. В нем нужно указать все детали произошедшего: время и место нападения, как можно более точное описание произошедшего, имена участников и все имеющиеся контактные данные (по возможности и данные владельца напавшей собаки). Не забудьте обратиться к врачу или ветеринару для того, чтобы зафиксировать повреждения. Справка от врача понадобится для требования о возмещении ущерба.

Гражданская ответственность

Второй вариант защитить свои права – представить хозяину собаки требование возместить ущерб на основе гражданского права. Обычно компенсируется лечение, порванная одежда, стоимость погибшего животного, моральный ущерб и т.д.

Согласно 1060-й статье Обязательственного права, владелец животного отвечает за причиненный им ущерб. Степень ответственности не зависит от действий и вины владельца.

В первую очередь требование нужно предъявить владельцу собаки, и, если он откажется, можно обаращться в суд. Иск должен содержать как можно больше данных, счета, чеки, а также свидетельство врача, если причинен ущерб здоровью.

Loomapäästegrupp MTÜ отмечает, что если жертвой стало животное, которое находилось в общественном месте и не было привязано, то наказать могут хозяев обоих животных – и нападавшего, и оставленного без надзора.