В России прошел дождь из клопов

"В Амгинськую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые. По результатам анализа выяснилось, что это клопы-гребляки из семейства corixidae. Как утверждают ученые-энтомологи, ранее в этом районе уже наблюдались случаи "кориксидных дождей", – отмечают в ведомстве.

Так, по словам экологов, в 1917-20 годах регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя.

"Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей они опасности не представляют", – говорят учёные.