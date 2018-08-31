В России прошел дождь из клопов

В Якутии наблюдалось странное явление: выпал дождь из клопов. Последний раз такое здесь случалось в 1994 году, сообщает 24ТВ со ссылкой на местное управление Министерства экологии РФ.
"В Амгинськую инспекцию охраны природы поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые. По результатам анализа выяснилось, что это клопы-гребляки из семейства corixidae. Как утверждают ученые-энтомологи, ранее в этом районе уже наблюдались случаи "кориксидных дождей", – отмечают в ведомстве.
Так, по словам экологов, в 1917-20 годах регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя.
"Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 км от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей они опасности не представляют", – говорят учёные.
Гребляки - это семейство насекомых из отряда полужесткокрылых. В семействе описано около 550 видов. Клопы имеют мелкие и средние размеры, а в длину достигают от 1,5 до 15 миллиметра. Клопы бывают как растительноядные, так и хищники.