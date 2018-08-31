Зоозащитник: в нападении собаки виноват тот, кто держит поводок

«Владелец собаки во всех смыслах безответственный, тем более, что это происходит не впервые. – Сказал Вальнер. – Проблема не в том, что собака плохая, а в халатности хозяина».

Хозяева животных обязаны нести ответственность за их самочувствие и действия. Неважно, есть ли забор вокруг дома – владелец обязан убедиться, что животное не сможет слоняться без надзора. По словам Вальнера, в Эстонии прискорбно много людей, которых это правило просто не интересует. В то же время, нет закона, который позволил бы штрафовать за безнадзорное животное, и это снижает уровень мотивации владельцев животных.

За нападение собаки, однако, ее хозяин может получить штраф, и Вальнер выразил надежду, что это дисциплинирует владельца напавшего на Реэт пса. «Ущерб здоровью, моральный ущерб, пропущенные рабочие дни – все это он оплатит. По моим данным, нет ни одного смягчающего его вину обстоятельства», - сказал зоозащитник.

Что будет с собакой, которая сейчас находится в приюте, Вальнер не знает. По закону, право изъять животное у хозяина имеет Ветеринарно-пищевой департамент и только в том случае, если животное болеет или содержится в плохих условиях. В противном случае решение принимает суд, но если вина хозяина установлена не будет, собаку вернут домой.

По мнению специалиста, лишение прав на содержание животных тоже не выход: такие люди все равно заводят их, поскольку «собачьи фабрики» продолжают работу, и никто это не контролирует.