На таллиннского чиновника напала агрессивная соседская собака

"Вчера на даче в Вяяна-Йыэсуу пошла гулять вместе со своим трехлетним внуком и таксой Оскаром, - начала описывать произошедшее Реэт Трей. - Мы отошли буквально на 20 метров от нашего сада, когда на нас внезапно набросилась агрессивная соседская собака.

Как и свойственно нападающим собакам, в первую очередь она атаковала таксу Оскара, схватив бедное животное зубами и нанося укусы по всему телу. Следующим мог быть маленький ребенок, но Трей успела среагировать достаточно быстро. Собака набросилась на нее.

К этому времени появился и хозяин собаки, реакция которого была очень неожиданной. Вместо того, чтобы оказать помощь, мужчина накинулся на Трей и сказал ей проваливать вместе с ребенком и таксой.

Нападение не было громом среди ясного неба

На помощь подоспели другие соседи, которые приютили их в своем саду. На место вызвали полицию и скорую помощь, но до их приезда находящийся в состоянии алкогольного опьянения хозяин собаки сел в машину и уехал, сказав, что ему нужно отвезти ребенка на тренировку.

Рана на руке Трей. ФОТО: Реэт Трей

В результате нападения, на руке Трей образовалась рана размером в семь сантиметров. Такса тоже пострадала и теперь вынуждена ходить в специальном ошейнике. Собаку также отвезли в ветеринарную клинику, где животному зашили три раны.

Такса Оскар. ФОТО: Реэт Трей

"Несчастье, которое было вполне ожидаемым, - сказала Трей. - С этой собакой и ее хозяином проблемы были уже очень давно. Последнее нападение произошло в начале августа. Да и вообще, такого рода нападения происходят здесь каждое лето, потому что сосед не всегда держит свою агрессивную собаку на привязи". На соседскую собаку поступали жалобы и от других соседей.

Одна из жертв произошедшего - собака равнодушного соседа