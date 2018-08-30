Фото: необычная находка в центре Таллинна

Вчера неподалеку от универмага Stockmann прохожий заметил небольшую сову, которая нуждалась в помощи.
Как выяснилось позднее, это был воробьиный сыч – самый маленький представитель совиных в Эстонии. В длину птица была всего 15 сантиметров, пишет Lemmik.
Прохожий позвонил в Союз защиты животных и отправил им фотографию, которая не оставила сомнений: птица нуждалась в помощи. Нашедший сыча был согласен сам доставить птицу на место.
При первом осмотре крупных повреждений не обнаружили, но летать сыч все же не мог. Очевидно, он столкнулся с окном высотного здания. Большие прозрачные поверхности ежегодно губят сотни и даже тысячи птиц. Пернатые просто не могут их различить и продолжают свой полет, врезаясь в закрытые окна.
Те, что посильнее, быстрее могут оправиться от удара и улететь через несколько минут, но так везет не всем. Похоже, эта птица имеет хорошие шансы восстановиться и продолжить жизнь в малоподходящей для нее среде.
Почему сыч залетел в город, можно только предполагать. В Союзе защиты животных думают, что птица могла лететь к нам с севера на зимовку, но, пролетая через залив, оказалась в непривычных условиях. Воробьиные сычи живут в хвойных или смешанных лесах, где ведут преимущественно дневной образ жизни. Они питаются грызунами и мелкими птицами семейства воробьиных, птиц сыч может ловить прямо на лету.