Таллиннскому приюту для животных передадут пожертвования

Сбор пожертвований инициировали активисты Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна, акция проходила в сотрудничестве с районной управой и с расположенным в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре-теэ приютом для животных Varjupaikade MTÜ, сообщает управа.

В ходе благотворительной кампании юные добровольцы собирали для приюта деньги в торговых центрах и других многолюдных местах. Собранные таким образом несколько тысяч евро будут потрачены на корм и помощь содержащимся в приюте животным.