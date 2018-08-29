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Таллиннскому приюту для животных передадут пожертвования

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Приют для животных.

ФОТО: Margus Ansu.

В среду, 29 августа в 14.00 состоится передача собранных в ходе благотворительной кампании средств Таллиннскому приюту для животных.

Сбор пожертвований инициировали активисты Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна, акция проходила в сотрудничестве с районной управой и с расположенным в Пыхья-Таллинне на Пальяссааре-теэ приютом для животных Varjupaikade MTÜ, сообщает управа.

В ходе благотворительной кампании юные добровольцы собирали для приюта деньги в торговых центрах и других многолюдных местах. Собранные таким образом несколько тысяч евро будут потрачены на корм и помощь содержащимся в приюте животным.

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