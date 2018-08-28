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Рыбак поймал в Пярнуском заливе полуметрового сома

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Võrku sattunud säga oli ligemale poolemeetrine ja lasti pärast mõõtmist vette tagasi.

ФОТО: Erakogu

Рыбаки поймали в Пярнуском заливе полуметрового сома. По оценке ученого, произошедшее - редкая удача для рыбаков, передает Pärnu Postimees.

"Сначала думал, что это угорь, но присмотревшись увидел, что сом, поскольку спинной плавник у него очень низкий. Отправил фотографии в Департамент окружающей среды, где подтвердили, что это сом. Рыба поплыла дальше", - рассказал рыбак.

"Их вообще очень мало в водах Эстонии, по большей части они встречаются в Эмайыги. Нельзя забывать, что этот вид находится под охраной и поймав, его нужно сразу освободить, по возможности измерить, сфотографировать и невредимой отпустить рыбу", - сказала ихтиолог Эстонского морского института Хели Шпилев.

Согласно специализированной литературе, сомы вырастают очень крупными. Самая большая особь весом 56 килограмм и длиной 2,1 метра была поймана в Чудском озере.

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