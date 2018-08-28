Жители Нымме обеспокоены: почему собака Майлис Репс постоянно сбегает?

Терьер Бетси, похоже, частенько ударяется в бега: из публикаций в группе Nõmmekad следует, что ее видели без привязи 29 июня, 24 мая и даже в сентябре прошлого года, когда она бегала с псом черного цвета – французским бульдогом Блэки, тоже принадлежавшим Репс. Бега двух собак тогда закончились плачевно: Блэки насмерть сбила машина на бульваре Вабадузе, пишет Lemmik.

Поэтому жители Нымме еще больше волнуются оттого, что Бетси в очередной раз вырвалась на свободу. «Лично для меня нет большой разницы, чья собака, главное, чтобы владелец что-то предпринял, чтобы это животное, выбежав без присмотра, не погибло на дороге», «Сколько раз я уже видел публикации о побеге этой собаки», - комментируют пользователи.

По словам Натальи, которая сегодня заметила собаку, она не смогла ее поймать, потому что животное побежало через дорогу. «Удалось отогнать ее обратно к домам, - написала женщина в комментариях к своей публикации. – Может быть, вернется домой».