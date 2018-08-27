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  • Эстонская семья спасает оказавшуюся на грани вымирания породу собак

Эстонская семья спасает оказавшуюся на грани вымирания породу собак

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Скайтерьер.

ФОТО: By Pleple2000 [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5], from Wikimedia Commons

Переводчики и заводчики Прийт и Рита Тали пытаются сделать популярной в Эстонии малоизвестную в мире породу скайтерьер, которой на родине в Британии угрожает вымирание, пишет Vooremaa.

«Девять лет назад мы завели нашего первого скайтерьера и обнаружили, что это фантастическая порода, которая начинает исчезать, - рассказал журналистам Прийт Тали. – Нам удалось увеличить популяцию скайтерьеров в Эстонии, большинство наших щенков остались в стране, только один уехал в Финляндию. Глобально ситуация, однако, не изменилась, и через 10-15 лет порода полностью исчезнет на своей родине, Британских островах».

Частично в этом виновата мода, которая выбрасывает за борт традиционные породы. Одна из таких тенденций – растущая популярность «дизайнерских пород», таких, как лабрадудель - помесь лабрадора и пуделя.

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