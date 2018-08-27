Эстонская семья спасает оказавшуюся на грани вымирания породу собак

«Девять лет назад мы завели нашего первого скайтерьера и обнаружили, что это фантастическая порода, которая начинает исчезать, - рассказал журналистам Прийт Тали. – Нам удалось увеличить популяцию скайтерьеров в Эстонии, большинство наших щенков остались в стране, только один уехал в Финляндию. Глобально ситуация, однако, не изменилась, и через 10-15 лет порода полностью исчезнет на своей родине, Британских островах».