Видео: медведь забрался в отель, вдохновивший Стивена Кинга на роман «Сияние»

Портал разместил видео происшествия, снятое консьержем поздно ночью. На записи видно, как медведь залез на один из столов в вестибюле гостиницы, прошелся по помещению и благополучно покинул его. Животное не нанесло отелю существенного ущерба и не потревожило никого из более чем 300 человек, ночевавших в тот момент в «Стэнли».

Этот отель расположен в населенном пункте Эстес (штат Колорадо), в 8 км от Национального парка Роки-Маунтин, где, помимо бурых медведей, водятся вапити (вид крупных оленей) и толстороги (дикие бараны). Известно, что в 1974 году Кинг с семьей отдыхал в этой гостинице, которая пустовала по причине завершения сезона отпусков. Непривычные ощущения от пустых коридоров, приема пищи в одиночестве под никем не прерываемые звуки классической музыки стали отправной точкой для идеи романа «Сияние».