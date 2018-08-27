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  • Видео: львята испытывают терпение отца

Видео: львята испытывают терпение отца

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Лев.

ФОТО: Scanpix

Как человеческие дети, так и зверята могут быть довольно упрямы и если что-то решают, то переубедить их не очень просто. Например, если львята решили поиграть с хвостом отца, то ему придется приложить усилия, чтобы призвать их к порядку, пишет Lemmik.

Работники гостиницы заповедника Масаи-Мара в Кении засняли видео того, как льва по имени Браун атаковали его львята, все животные входят в большой прайд, численность которого составляет почти 20 животных.

Обычно отцы не очень нежны со своими львятами, но Браун ведет себя вежливо.

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