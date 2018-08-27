Видео: львята испытывают терпение отца
27 августа 2018, 11:08
Как человеческие дети, так и зверята могут быть довольно упрямы и если что-то решают, то переубедить их не очень просто. Например, если львята решили поиграть с хвостом отца, то ему придется приложить усилия, чтобы призвать их к порядку, пишет Lemmik.
Работники гостиницы заповедника Масаи-Мара в Кении засняли видео того, как льва по имени Браун атаковали его львята, все животные входят в большой прайд, численность которого составляет почти 20 животных.
Обычно отцы не очень нежны со своими львятами, но Браун ведет себя вежливо.