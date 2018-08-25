Турист напугал напавшую на него медведицу

22-летний Люка Мерле из французского города Нант путешествовал по испанским Пиренеям вместе с отцом и братом. Встреча с медведем произошла, когда он полез на скалу в одиночку.

Его спутники первыми заметили, что молодой человек направляется к медведице с тремя детенышами. Они пытались предупредить его, но было поздно. Люка столкнулся со зверем лицом к лицу. Животное решило, что человек покушается на медвежат, и побежало к нему.

Турист бросился наутек, но медведица не отставала. «Я чувствовал, что ноги подводят меня», — вспоминает он. Когда понял, что убежать не получится, Люка остановился и поднял руки, чтобы напугать животное. «Она два раза бросалась в мою сторону, а на третий широко раскрыла пасть, — утверждает он. — Тут я набрался духа показать медведице, что хочу жить, и закричал что было сил. И она действительно отступила назад, а потом ушла».