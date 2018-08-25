Велосипедист спас брошенного в парке щенка енота

Мужчина сразу же заподозрил, что это какой-то детеныш животного и что он в беде, но где же он? Дейв остановился и стал осматриваться и вдруг он увидел совсем крошечного малыша енота, пишет GoodNewsAnimal.

"Он очень плохо выглядел и лежал прямо на велосипедной дорожке. Я буквально чудом его не переехал. Он выглядел так, словно был уже не жилец на этом свете", - написал Феррелл позже на своей страничке в Facebook.

Мужчина тщательно осмотрел все вокруг в зарослях, надеясь найти маму малыша, но тщетно. Потом он решил, что детеныш вскоре умрет, если ему не помочь и положил его в свой рюкзак. чтобы доставить в ветклинику.

Ферелл поехал обратно по велосипедной тропе, а при выезде из парка по еще одному удачному стечению обстоятельств встретил полицейского офицера. Он передал ему енотика. Полицейский передал крошку енота в приют для диких животных St. Francis Wildlife Rescue, где над детенышем взяла опеку Эмили Шоу.

Эмили рассказала, что енотик был весь покрыт яйцами мух и если бы его не спасли, то из яиц вывелись бы личинки и участь енотика была бы незавидной, его бы просто съели заживо.