Велосипедист спас брошенного в парке щенка енота

Бывший сержант полиции Дейв Феррелл ехал на прошлой неделе по велосипедной тропе в парке города Таллахасси, штат Флорида, когда услышал тонкий писк где-то рядом.
Мужчина сразу же заподозрил, что это какой-то детеныш животного и что он в беде, но где же он? Дейв остановился и стал осматриваться и вдруг он увидел совсем крошечного малыша енота, пишет GoodNewsAnimal.
"Он очень плохо выглядел и лежал прямо на велосипедной дорожке. Я буквально чудом его не переехал. Он выглядел так, словно был уже не жилец на этом свете", - написал Феррелл позже на своей страничке в Facebook.
Мужчина тщательно осмотрел все вокруг в зарослях, надеясь найти маму малыша, но тщетно. Потом он решил, что детеныш вскоре умрет, если ему не помочь и положил его в свой рюкзак. чтобы доставить в ветклинику.
Ферелл поехал обратно по велосипедной тропе, а при выезде из парка по еще одному удачному стечению обстоятельств встретил полицейского офицера. Он передал ему енотика. Полицейский передал крошку енота в приют для диких животных St. Francis Wildlife Rescue, где над детенышем взяла опеку Эмили Шоу.
Эмили рассказала, что енотик был весь покрыт яйцами мух и если бы его не спасли, то из яиц вывелись бы личинки и участь енотика была бы незавидной, его бы просто съели заживо.
В приюте удалили все мушиные яйца, вымыли и начали кормить малыша молоком. По словам Эмили у енотика теперь есть все шансы на дальнейший благоприятный исход, так как он хорошо кушает и набирает вес.