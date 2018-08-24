Избитый до полусмерти кот Симба борется за жизнь

На позапрошлой неделе кот появился у дома родственников своих хозяев в ужасающем состоянии. Когда его отвезли к ветеринару, выяснилось, что его нижняя челюсть, скулы и глазницы сломаны, а один глаз ушел внутрь.
По оценке врачей, после случившегося кот не должен был выжить, но Симба оказался борцом. Предположительно, травмы возникли в результате удара. Кот не может самостоятельно есть, но борется за свою жизнь каждый день. Сейчас о Симбе заботятся его хозяева, и кот уже на домашнем лечении. Но его нужно отвозить на лечение и в ветеринарную клинику.
Люди собирают пожертвования, чтобы помочь оплатить расходы на услуги ветеринаров. Если вы хотите помочь Симбе, это можно сделать, переведя деньги на счет доверенного лица Рийны Каск EE322200001100196994.