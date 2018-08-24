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Избитый до полусмерти кот Симба борется за жизнь

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Симбе нужна помощь.

ФОТО: Erakogu / Facebook

На позапрошлой неделе кот появился у дома родственников своих хозяев в ужасающем состоянии. Когда его отвезли к ветеринару, выяснилось, что его нижняя челюсть, скулы и глазницы сломаны, а один глаз ушел внутрь.

Врачи удивились, как кот вообще выжил. 

ФОТО: Erakogu / Facebook

По оценке врачей, после случившегося кот не должен был выжить, но Симба оказался борцом. Предположительно, травмы возникли в результате удара. Кот не может самостоятельно есть, но борется за свою жизнь каждый день. Сейчас о Симбе заботятся его хозяева, и кот уже на домашнем лечении. Но его нужно отвозить на лечение и в ветеринарную клинику.

Люди собирают пожертвования, чтобы помочь оплатить расходы на услуги ветеринаров. Если вы хотите помочь Симбе, это можно сделать, переведя деньги на счет доверенного лица Рийны Каск EE322200001100196994.

Симба на приеме у ветеринара.

ФОТО: Erakogu / Facebook

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