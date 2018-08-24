Избитый до полусмерти кот Симба борется за жизнь

По оценке врачей, после случившегося кот не должен был выжить, но Симба оказался борцом. Предположительно, травмы возникли в результате удара. Кот не может самостоятельно есть, но борется за свою жизнь каждый день. Сейчас о Симбе заботятся его хозяева, и кот уже на домашнем лечении. Но его нужно отвозить на лечение и в ветеринарную клинику.