Выпрыгнувший из воды кит едва не перевернул лодку с туристами

Около сиднейского побережья в Австралии рядом с туристической лодкой из воды внезапно выпрыгнул горбатый кит, который порядком напугал тех, кто на ней находился.
По словам живущего в Австралии иммигранта из Великобритании Джона Гудриджа, это было одно из самых странных зрелищ из тех, что он видел в жизни. Хотя кит был почти в 50 метрах от лодки, на фотографии кажется, что он совсем рядом с ней, пишет news.com.au.
“Это произошло так быстро! Мы ждали кита все утро, и вдруг он выпрыгнул как будто из ниоткуда, - сказал Гудридж. – Люди в лодке были очень возбуждены, это было видно по их лицам. В глазах туристов отразились одновременно восторг, шок и страх. Я обожаю китов и приезжаю их посмотреть так часто, как только можно. Они просто чудесные создания”.
С апреля по ноябрь киты на восточном побережье Австралии – частое явление, в это время они пускаются в путь длиной 10 000 километров из Антарктики в Австралию, чтобы обзавестись потомством.