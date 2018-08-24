Выпрыгнувший из воды кит едва не перевернул лодку с туристами

По словам живущего в Австралии иммигранта из Великобритании Джона Гудриджа, это было одно из самых странных зрелищ из тех, что он видел в жизни. Хотя кит был почти в 50 метрах от лодки, на фотографии кажется, что он совсем рядом с ней, пишет news.com.au.

“Это произошло так быстро! Мы ждали кита все утро, и вдруг он выпрыгнул как будто из ниоткуда, - сказал Гудридж. – Люди в лодке были очень возбуждены, это было видно по их лицам. В глазах туристов отразились одновременно восторг, шок и страх. Я обожаю китов и приезжаю их посмотреть так часто, как только можно. Они просто чудесные создания”.