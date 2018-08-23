Школьник вытащил из канала Анне настоящего монстра

Позавчера около семи часов вечера житель Тарту Йонатан Элкен (13) отправился вместе с другом на канал Анне ловить рыбу. Спустя два часа другу надоело рыбачить, но Элкен решил забросить удочку еще пару раз. И его ждал большой успех - на крючок попалась 14-килограммовая щука.

"Я решил еще один попробовать, и когда щука попалась на крючок, понадобилось немного времени, чтобы ее вытащить", - рассказал Элкен. Раньше его самым большим уловом была щука весом в пять килограммов.

После грандиозного улова подросток попросил мобильный телефон у прохожего и позвонил отцу, который приехал из Карлова, чтобы сфотографировать рыбу. Какой-то рыбак, находившийся рядом с каналом Анне одолжил свои весы, с помощью которых и выяснили вес щуки. В длину она была 110 сантиметров.

Рыба одного возраста с рыбаком

"Это был лучший день в жизни!" - радуется Элкен, который решил не оставлять большую рыбу себе. "Я обычно всегда отпускаю рыб обратно в воду, и эту тоже отпустил", - сказал он. Выпущенная в воду щука поначалу какое-то время заново свыкалась со своей средой обитания, а потом уплыла.

"Через пару лет я ее снова поймаю, и тогда посмотрим, на сколько она вырастет", - пообещал Элкен, который является чемпионом Эстонии по зимней рыбалке.

Один из лучших рыбаков Эстонии во всех видах спортивной рыбалки Станислав Песюков подтвердил, что поймать такую большую рыбу - редкость.

"Я думаю, это та самая щука, которая полтора года назад сорвалась у меня на канале Анне", - предположил он.

Песюкову - рыбаку с сорокалетним стажем - до сих пор не удалось поймать такую огромную рыбу. "Не каждый год в Эстонии ловят такую рыбу. Десятикилограммовых ловят каждый год, а тех, что больше, - не так часто", - рассказал Песюков. Его сын в 2012 году выловил в озере Саадъярв 16-килограммовую щуку. "Такая большая рыба - как старый человек", - заметил Песюков. Он слышал множество рыбацких рассказов, но до сих пор не слышал, чтобы кто-то отпустил столь большую рыбу обратно в воду.

По словам научного сотрудника из Центра лимнологии Университета естественных наук Теэта Краузе, пойманной Йонатаном 14-килограммовой щуке может быть 12-14 лет. "Этой рыбе может быть примерно столько же лет, сколько она весит. Точно определить возраст можно было бы по ее костям", - сказал Краузе.

Он добавил, что определение возраста только повесу не точно. "Увы, ИД-карты у рыбы нет", - пошутил он.

Интерес Элкена к рыбалке проснулся три года назад, когда мать мальчика предложила ему отправиться в лагерь рыболовов.

Теперь Элкен вместе с друзьями каждые два-три дня ходит забрасывать удочку. "Среди моих сверстников ловля рыбы не особо популярна, но все же есть несколько друзей, с кем можно пойти на рыбалку", - заметил Элкен. Скоро он поедет в лагерь рыболовов в Финляндию.