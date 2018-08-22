Жители Эстонии обеспокоены: обвиняемая в жестоком обращении с собакой женщина будет работать в школе?

Согласно обвинению, Арумяэ оставила свою немецкую овчарку Клаудию без присмотра, еды и воды на привязи во дворе своего дома и ухала с семьей отдыхать на Сааремаа. По мнению ветеринаров, уже задолго до этого собака недоедала, на ее теле завелись личинки. Оба щенка ощенившейся Клаудии погибли. Но суд не нашел убедительных доказательств того, что она сделала это умышленно и Пярнуский уездный суд оправдал ее в 2013 году, пишет Elu24.

Теперь в соцсетях активно обсуждают, что женщина, которая была замечена в ненадлежащем обращении с животными, не может учить детей.

«Кто не любит животных, тот никого не любит и не должен тем более преподавать детям», - пишет один из пользователей соцсетей.

По словам известного в Эстонии защитника животных Хейки Вальнера, прекрасно, что человек дальше живет своей жизнью. «Что общество хотело бы, чтобы она сделала — пытала бы собак или повесилась бы? - задается вопросом Вальнер. - Я не настолько кровожадный и пусть у нее с открытием школы все будет хорошо. Я начну бить тревогу, если поступят сигналы, что дама обучает детей такому, что, например, собака — мерзкое животное или, что Господу приятны пытки животных».

Собаку Марге Арумяэ Клаудию защитники животных передали новой семье, в которой она прожила, пока не умерла в возрасте 14 лет.