Таллиннскому зоопарку исполняется 79 лет

Тартуские студенты-защитники природы приглашают ознакомиться с растущими в Эстонии чайными растениями и попробовать приготовленный из них чай, Общество охотников приглашает желающих на время стать следопытами, также можно будет придумать имена детенышам норки, послушать рассказы о рыси и многое другое, передает BNS.

Билет в зоопарк по случаю дня рождения будет стоить всего 2 евро. Кассы открыты с 9 до 18 часов, пребывание на территории зоопарка разрешено до 20 часов. До этого времени можно будет приобрести входной билет в кассах самообслуживания со стороны Западных ворот (ул. Эхитаяте).