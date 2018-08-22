Ср, 22.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Барбос
  • Таллиннскому зоопарку исполняется 79 лет

Таллиннскому зоопарку исполняется 79 лет

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннский зоопарк.

ФОТО: Urmas Luik.

В субботу, 25 августа, Таллиннский зоопарк отмечает свое 79-летие разного рода мероприятиями, которые начнутся в 10 часов.

Тартуские студенты-защитники природы приглашают ознакомиться с растущими в Эстонии чайными растениями и попробовать приготовленный из них чай, Общество охотников приглашает желающих на время стать следопытами, также можно будет придумать имена детенышам норки, послушать рассказы о рыси и многое другое, передает BNS.

Билет в зоопарк по случаю дня рождения будет стоить всего 2 евро. Кассы открыты с 9 до 18 часов, пребывание на территории зоопарка разрешено до 20 часов. До этого времени можно будет приобрести входной билет в кассах самообслуживания со стороны Западных ворот (ул. Эхитаяте).

Внутренние экспозиции в этот день будут недоступны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ