Видео: спасший птицу мужчина обрел пернатого друга
22 августа 2018, 14:21
Йоханн Камбулив (Johann Camboulive) спас раненого птенца голубя и был уверен, что тот улетит сразу, как только поправится, пишет портал Lemmik.
Однако птица решила остаться с новым другом и объехала с ним всю Испанию. Когда Йоханн нашел птенца, он не был уверен, что тот останется жив, поскольку ему было всего два дня от роду. Камбулив кормил птицу из своего рта и держал ее в тепле.
Йохан назвал птенца Гайа и взял его в путешествие на роликах по Испании, на протяжении всего пути птица сидела на плече хозяина.