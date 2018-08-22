Видео: спасший птицу мужчина обрел пернатого друга

Однако птица решила остаться с новым другом и объехала с ним всю Испанию. Когда Йоханн нашел птенца, он не был уверен, что тот останется жив, поскольку ему было всего два дня от роду. Камбулив кормил птицу из своего рта и держал ее в тепле.