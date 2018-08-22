Ср, 22.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Барбос
  • Видео: спасший птицу мужчина обрел пернатого друга

Видео: спасший птицу мужчина обрел пернатого друга

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Valge tuvi

ФОТО: wikipedia.org

Йоханн Камбулив (Johann Camboulive) спас раненого птенца голубя и был уверен, что тот улетит сразу, как только поправится, пишет портал Lemmik.

Однако птица решила остаться с новым другом и объехала с ним всю Испанию. Когда Йоханн нашел птенца, он не был уверен, что тот останется жив, поскольку ему было всего два дня от роду. Камбулив кормил птицу из своего рта и держал ее в тепле.

Йохан назвал птенца Гайа и взял его в путешествие на роликах по Испании, на протяжении всего пути птица сидела на плече хозяина.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ