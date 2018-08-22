Вопрос читателя: не противоречит ли использование пакетов для отходов собачьей жизнедеятельности заботе об экологии?

Отвечает вице-мэр Таллинна и лидер Партии зеленых Зюлейха Измайлова:

Борьбу с пластиковыми пакетами не стоит начинать с собаководов. Во-первых, их вклад в использование таких пакетов не так уж и велик, а во-вторых, ядро проблемы находится все же в другом месте.

Обратите внимание, что отходы собачьей жизнедеятельности относятся к числу смешанных бытовых отходов. Так что их не обязательно выбрасывать именно в мусорные контейнеры, находящиеся на площадках для собак, обычные урны для этого вполне подойдут. На некоторых улицах мусорниц и правда мало, об этом нужно сообщать в управу части города. Те, кто хочет максимально позаботиться об окружающей среде, могут использовать специальные пакетики, которые после использования можно просто смыть в туалете вместе с содержимым.

Если рассматривать вопрос использования пластиковых пакетов в широком смысле, то самую большую проблему представляют бесплатные пакеты в торговых сетях, которые покупатели используют для овощей и фруктов. Эту практику нужно прекращать и регулировать ее на государственном уровне. Конечно, мы могли бы взять пример с тех стран, в которых пластиковые пакеты платные или вообще запрещены. И хотя в Эстонии многим подобное решение кажется нарушением прав, в мире достаточно стран, свободных от пластиковых пакетов!

Главный инспектор МуПо в Пыхья-Таллинне Павел Бойцов считает, что жалобы собачников на то, что урн для выбрасывания отходов собачьей жизнедеятельности не хватает, несколько преувеличены.

«Поймите, с собаками гуляют всюду, где хотят, как на пустырях, так и в Старом городе, в лесах. Везде урны все равно не поставишь, за каждым собачником с пакетом ходить не будешь. Всегда найдется тот, кто скажет, что там, где он гуляет, мусорницы нет. Я уверен, не так долго идти до урны с этим маленьким пакетиком, это надуманная проблема, придирки, на мой взгляд. Гуляйте там, где удобно, где можно за собакой убрать, например – на специальных площадках. В Таллинне 20 собачьих площадок, где есть и урны, и пакеты. Конечно, нужно больше, но и это совсем не мало», - сказал Павел. Он добавил, что владельцы собак все-таки должны и сами приложить некоторые усилия, чтобы всем жителям города было комфортно жить, например, донести пакет до мусорницы.

По данным инспектора, в последний год жалоб на собачников, которые не убирают за своими животными, стало значительно меньше, чем год или два назад. «На жалобы мы всегда реагируем: связываемся с владельцем собаки, проводим беседу. В девяти случаях из десяти этого достаточно. Мы потом, конечно же, уточняем, повторяются ли проблемы. Даже ребенок понимает, что надо убирать за своими собаками. И в беседе обычно чувствуется, что человеку неудобно за свои действия, все понимают, что надо убирать», - рассказал Бойцов. По его словам, хотя максимальный штраф за то, что человек не убрал за собакой, может составить 800 евро, в таких случаях штрафы не оправданы и достаточно просто поговорить с собаководом.

Павел добавил, что если вы видите собаковода, который регулярно не убирает за своим четвероногим другом, сообщите об этом в МуПо по телефону: 14410.