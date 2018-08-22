Когда и как кормить собаку?

Причина для такой перемены проста: у собак не железный желудок, а доверять их аппетитам нельзя. Многие исследования и ветеринары подтверждают, что поедание костей связано с рисками для здоровья собаки. Например, кусочки кости могут застрять в кишечнике и повредить его. Что касается объедков со стола хозяев, то человеческая еда не подходит для пищеварительной системы собаки и может даже вызвать отравление. Кроме того, деликатесы из хозяйского холодильника могу испортить аппетит животного и стать причиной набора веса. Стоит иметь в виду, что многие собаки клянчат еду со стола просто, чтобы получить внимание, и съедят все, что им предложат, а хозяин будет ошибочно считать, что пес любит такую еду. Поэтому собаководам стоит знать правила кормления своих четвероногих друзей.

Как кормить собаку?

Желательно давать собаке еду каждый день в одно и то же время. Еще лучше было бы кормить собаку дважды в день, это особенно важно для собак крупных пород. Последовательное кормление и разделение еды на несколько порций поможет избежать проблем со здоровьем. Кстати, очень важно правильно рассчитать количество еды, и в этом вам поможет специальный стаканчик, на котором указано, какой корм в каком количестве нужно давать собаке.

Чем нельзя кормить собаку?

Важно следить, чтобы собака не получала со стола хозяев еду, которая для нее токсична (например, шоколад и лук). Некоторые собаки, как пылесосы, едят даже то, что для них ядовито.

Термически обработанные кости чрезвычайно опасны для животных, поскольку от них откалываются острые осколки. Сырые кости в большом количестве тоже не лучший вариант, так как они могут засорить кишечник.

Что еще важно знать о питании собак?

Для собак крайне важна физическая нагрузка. Прогулки помогают животному оставаться в форме и способствуют укреплению связи между хозяином и собакой.

Если вы решили изменить рацион своей собаки, делайте это постепенно:

1 – 3 день: добавьте 25% нового корма к привычному;

4 – 6 день: соотношение старого и нового корма должно быть 50% на 50%;

7 – 9 день: новый корм может составлять 75% рациона;

10 день: полный переход на новый корм.

Такая система поможет и собаке, и ее желудочно-кишечному тракту привыкнуть к новому питанию.

Особенности кормления щенков

Перевод щенка на сухой корм можно начинать с четвертой недели. Конечно же, для начала нужно размачивать гранулы корма в теплой воде, так щенку будет легче их есть. Так же, как в случае со взрослой собакой, щенка нужно переводить с одного корма на другой постепенно.

Щенка нужно кормить часто, потому что его желудок растет и развивается. Оптимально будет кормить растущую собаку 4-5 раз в день. Важно понимать, что щенки очень прожорливы, это их инстинкт, так что не нужно давать им столько еды, сколько они требуют.