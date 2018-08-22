Белорусский волк эмигрировал в Польшу и завел там семью

В январе 2018 года Рыжий переплыл реку Нарев и ушел в Польшу. За два дня он прошел 50 километров. В итоге Рыжий осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства на полпути к Варшаве.

Почему волк ушел в Польшу? Возможно, он не смог найти себе самку или его потревожили охотники. Можно допустить, что волк был не местный и случайно попал на территорию пущи. В любом случае, в Польше охота на волков запрещена, поэтому Рыжий будет чувствовать себя более комфортно.