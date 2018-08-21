Сирийский хомяк вырвался на свободу и погрыз новую машину хозяйки

14 августа 43-летняя англичанка Аманда Джонсон приобрела сирийского хомячка для своих детей. Но по дороге домой он убежал из коробки и спрятался внутри автомобиля, пишет Tut.by со ссылкой на Metro.
Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела поймать животное. За следующие шесть дней хомяк успел перегрызть ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. Специалисты, к которым обратилась Джонсон, рассказали ей, что ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.
Хомяк до сих пор остается в автомобиле. «Несмотря на повреждения, мне бы очень хотелось найти хомячка живым и здоровым», - говорит женщина, которая купила новую машину четыре месяца назад.
Сирийский хомяк - грызун длиной до 13−13,5 сантиметров. Он водится на севере Сирии и юге Турции.