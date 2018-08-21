Сирийский хомяк вырвался на свободу и погрыз новую машину хозяйки

Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела поймать животное. За следующие шесть дней хомяк успел перегрызть ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. Специалисты, к которым обратилась Джонсон, рассказали ей, что ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.