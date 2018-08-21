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  • В туалетной кабинке торгового центра «Кристийне» нашли котенка - в еловых иглах и экскрементах

В туалетной кабинке торгового центра «Кристийне» нашли котенка - в еловых иглах и экскрементах

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Котенок, найденный в торговом центре "Кристийне".

ФОТО: Vapper Poiss / Facebook

Сегодня утром в туалетной кабинке торгового центра «Кристийне» нашли котенка, которого взяли под свою опеку добровольцы Pesaleidja MTÜ.

По словам представителя этой организации Лауры Вильбасте, котенок не боится людей. В момент его обнаружения на шерсти малыша были еловые иглы, такде он был в экскрементах.

Котенку сразу же начали искать новый дом, хотя он настолько маленький, что еще недели две нуждается в заботе матери. По оценке добровольцев, ему около полутора месяцев. Питается малыш самостоятельно.  

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