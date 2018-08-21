В туалетной кабинке торгового центра «Кристийне» нашли котенка - в еловых иглах и экскрементах
21 августа 2018, 16:13
Сегодня утром в туалетной кабинке торгового центра «Кристийне» нашли котенка, которого взяли под свою опеку добровольцы Pesaleidja MTÜ.
По словам представителя этой организации Лауры Вильбасте, котенок не боится людей. В момент его обнаружения на шерсти малыша были еловые иглы, такде он был в экскрементах.
Котенку сразу же начали искать новый дом, хотя он настолько маленький, что еще недели две нуждается в заботе матери. По оценке добровольцев, ему около полутора месяцев. Питается малыш самостоятельно.