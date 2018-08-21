Жительница Тарту держала в квартире 17 собак

Жалобу на хозяйку собак Ирину Достоевскую зоозащитники получили от председателя товарищества, который сообщил, что жительница дома плохо обращается с животными. По его словам, из-за собак в подъезде стоял невыносимый запах, животные часто не успевали дойти до улицы и справляли нужду на лестнице, а хозяйка квартиры не выходила на связь. Соседи считали, что в квартире жили четыре собаки, на самом деле их оказалось 17.

Сотрудники Союза защиты животных решили проверить сообщение и подумали, что, возможно, с хозяйкой собак что-то случилось, поскольку она не открывала дверь. «На наш стук дверь не открыли. По словам соседей, кто-то залил замок краской и снаружи его невозможно открыть. Так что, если дверь закрыта на замок, значит, его заперли изнутри, и дома кто-то есть. После попыток достучаться и общения с соседями мы решили вызвать полицию, потому что была вероятность, что произошло самое ужасное», - рассказали сотрудники организации в соцсети Facebook.

«Приехали полицейские, постучали в дверь, никто не открыл. Вместе с полицией решили, что единственный вариант – вызвать на место спасателей. Они приехали и привезли с собой все необходимое, чтобы попасть в квартиру», - рассказали зоозащитники и добавили, что до того, как начать ломать дверь, спасатели громко в нее стучали и предупреждали, что если ее не откроют, они вскроют квартиру силой. «И случилось чудо! Хозяйка открыла дверь. Видимо, дверь было жаль. Напомню, что полиции она не открыла», - пишут работники Союза. По их словам, в квартире стоял до того жуткий запах, что из глаз текли слезы.

Через пару дней защитники животных привели в квартиру специалиста Ветеринарно-пищевого департамента Пеэтера Кукка. Выяснилось, что документы примерно половины собак не соответствовали требованиям, у некоторых истек срок действия прививок, а также отсутствовали документы на импорт.

Тартуский ветеринарно-пищевой департамент сделал хозяйке собак предписание и дал три дня на улучшение условий жизни животных. Кроме того, она обязана сообщить ведомству, куда будут перевезены животные, и специалисты департамента проверят это место.