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Котенок Адам ждет заботливого человека

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Adam on hella iseloomuga kassipoiss.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Котенок по имени Адам вместе со своей мамой и другими котятами вырос во временном доме на передержке и теперь ждет человека, который захочет навсегда забрать его к себе, пишет портал Lemmik.

Adam on enda perekonnast kõige õrnema iseloomuga.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Из всех котят своего помета Адам самый нежный и милый, по сравнению с остальными он больше нуждается во внимании, заботе и ласке.

Адам вакцинирован, чипирован и получил глистогонное средство. Если вы хотите забрать Адама в свою семью, свяжитесь с MTÜ Kasside Turvakodu по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.

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