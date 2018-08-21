Котенок Адам ждет заботливого человека
21 августа 2018, 12:40
Котенок по имени Адам вместе со своей мамой и другими котятами вырос во временном доме на передержке и теперь ждет человека, который захочет навсегда забрать его к себе, пишет портал Lemmik.
Из всех котят своего помета Адам самый нежный и милый, по сравнению с остальными он больше нуждается во внимании, заботе и ласке.
Адам вакцинирован, чипирован и получил глистогонное средство. Если вы хотите забрать Адама в свою семью, свяжитесь с MTÜ Kasside Turvakodu по электронной почте: info@kassideturvakodu.ee.