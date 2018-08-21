Собака спасла девочку от изнасилования

По словам главного инспектора полиции Випин Тамракари, мать отправила дочь принести сено, а когда девочка вышла из дома, ее остановили двое мужчин и отвели в безлюдное место неподалеку. Один из преступников зажал девочке рот, чтобы она не могла кричать.