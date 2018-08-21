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Собака спасла девочку от изнасилования

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Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

В конце прошлой недели в индийском городе Сагар собака вызволила 14-летнюю девочку из рук насильников, укусив за ногу зажимавшему ребенку рот. Благодаря преданному другу девочка смогла закричать и спугнуть преступников, пишет Lemmik со ссылкой на India Today.

По словам главного инспектора полиции Випин Тамракари, мать отправила дочь принести сено, а когда девочка вышла из дома, ее остановили двое мужчин и отвели в безлюдное место неподалеку. Один из преступников зажал девочке рот, чтобы она не могла кричать.

Однако на помощь маленькой хозяйке пришел ее пес, который укусил насильника. И хотя преступники сбежали с места происшествия, полиции удалось их задержать. Насильников признали виновными.

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