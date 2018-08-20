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Умер старейший содержащийся в неволе бегемот

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Бегемот.

ФОТО: Scanpix

Самый старый из содержащихся в зоопарках гиппопотамов по кличке Тамми скончался в Иерусалиме в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в зоопарке города, пишет «РТ».

Отмечается, что умершего бегемота обнаружили в пруду вольера, где содержатся африканские животные.

«Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов... Это скорбное известие для всех нас — сотрудников и посетителей, знакомых с Тамми, её почитателей», — говорится в сообщении зоопарка.

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