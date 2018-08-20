Умер старейший содержащийся в неволе бегемот
20 августа 2018, 17:43
Самый старый из содержащихся в зоопарках гиппопотамов по кличке Тамми скончался в Иерусалиме в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в зоопарке города, пишет «РТ».
Отмечается, что умершего бегемота обнаружили в пруду вольера, где содержатся африканские животные.
«Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов... Это скорбное известие для всех нас — сотрудников и посетителей, знакомых с Тамми, её почитателей», — говорится в сообщении зоопарка.