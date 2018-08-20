Видео: женщина спасла и выходила одноухого котенка

При виде Клариссы и других людей котенок от испуга забился под один из автомобилей. Но Кларисса очень хотела ему помочь, поэтому с помощью двух прохожих она достала котенка и сразу же повезла его в ветклинику, пишет GoodNewsAnimal.

"В больнице сказали, что пострадавшее ухо придется удалить, его уже не вылечить. Потом врач спросил меня, возьму ли я котенка к себе после операции, и я сразу же сказала "Да", - рассказывает Кларисса.

Она дала кошечке имя Веспер и после операции увезла ее с собой. Но путь к выздоровлению малышки оказался сложнее, чем предполагалось. Спустя пять дней после операции Веспер вдруг отказалась принимать пищу и с ней явно случилось что-то серьезно. Кларисса снова привезла котенка в клинику и там у Веспер нашли кокцидии (мелкие черви-паразиты), а также куда более серьезную вирусную лейкемию кошек (ВЛК). Из-за этого у Веспер был очень слабый иммунитет и на улице она бы долго не прожила. А после Веспер начала странно ходить, словно запинаясь, и эта походка сохранилась у нее до сих пор, даже после того как ей прописали курс разных лекарств.

"Она обожает бегать, прыгать и везде лазать, как обычные кошки. Она часто запинается и падает, но тут же поднимается и продолжает путь". Из-за целого букета свалившихся на котенка несчастий Кларисса считала за благо каждый день проведенный вместе. Она была твердо намерена подарить котенку свою любовь и заботу сколько бы ему не осталось жить.