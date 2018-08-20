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Скитавшаяся по улицам Пипа ждет своего человека в приюте

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Pipa on jutukas kassipreili.

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Кошка по имени Пипа любит находиться рядом с людьми и надеется, что когда-нибудь за ней в приют придет ее человек, и она сможет уютно мурлыкать у него на руках по вечерам.

Пипа

ФОТО: MTÜ Kasside Turvakodu

Пипу принесли в приют Kasside Turvakodu из волости Раэ, где она долгое время бродила по улицам одна, пишет портал Lemmik. Пипа очень приветливая и дружелюбная кошка, она вакцинирована, стерилизована и чипирована.

Если вы хотите стать тем самым человеком, который навсегда заберет Пипу в свой дом, напишите электронное письмо в приют: info@kassideturvakodu.ee.

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