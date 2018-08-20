Скитавшаяся по улицам Пипа ждет своего человека в приюте
20 августа 2018, 11:50
Кошка по имени Пипа любит находиться рядом с людьми и надеется, что когда-нибудь за ней в приют придет ее человек, и она сможет уютно мурлыкать у него на руках по вечерам.
Пипу принесли в приют Kasside Turvakodu из волости Раэ, где она долгое время бродила по улицам одна, пишет портал Lemmik. Пипа очень приветливая и дружелюбная кошка, она вакцинирована, стерилизована и чипирована.
Если вы хотите стать тем самым человеком, который навсегда заберет Пипу в свой дом, напишите электронное письмо в приют: info@kassideturvakodu.ee.